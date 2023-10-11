с 1 декабря по 12 января
Покупай с выгодой -
выигрывай с семьей!
Покупай в магазинах ПОБЕДА и участвуй
в главном новогоднем розыгрыше!
Сертификаты на покупки в сети ювелирного бренда “SOKOLOV” от 5 000 до 100 000 ₽34 шт.
Денежные подарки
25 000 и 100 000 ₽
До года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс10 шт.
Умная колонка
Яндекс Станция Лайт
Сертификат на покупки в магазин ПОБЕДА на сумму 5000 ₽20 шт.
Фирменные подарочные наборы60 шт.
до 1 года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс за 0 р
Бесплатная серебряная подвеска и 1 000 бонусных рублей на покупки в SOKOLOV
Открывай окна календаря и получай подарки каждый день!
Открывай окна и забирай подарки каждый день!
SOKOLOV – это семейная компания с 30-летней историей, собственным производством украшений и с более чем 800 магазинами по всей стране.
Кинопоиск — это:
— эксклюзивные премьеры, фильмы и сериалы
— спортивные трансляции
— телеканалы, детские фильмы и мультики
Яндекс Плюс — это:
- фильмы, сериалы, мультики и спорт на Кинопоиске
- музыкальные рекомендации, подкасты и аудиокниги в Яндекс Музыке
- книги и комиксы в Яндекс Книгах
Яндекс Маркет - один из крупнейших маркетплейсов. Доставка по клику, миллионы товаров от проверенных продавцов, различные акции и скидки.
Яндекс Музыка — это:
— точные рекомендации Моей волны
— функция скачивания / музыка, доступная даже без интернета
— подкасты и аудиокниги
Яндекс Книги — это:
— бестселлеры и комиксы
— аудикониги
— возможность слушать книги где удобно, даже на Станции с Алисой
Поиск с Алисой решает новые задачи: даёт подробные ответы с иллюстрациями и видео, анализирует сложные запросы и предлагает решения, генерирует картинки и тексты. А в новых разделах поиска вы сразу увидите товары, квартиры и финансовые продукты, а не только ссылки на сайты.
KION – российская мультимедийная онлайн-платформа, созданная компанией МТС. Здесь вы найдете коллекцию фильмов и сериалов любых жанров, классики и новинок в сочетании с прямой трансляцией любимых телепередач или ток-шоу, а также уникальный собственный контент.
RUTUBE - российская видеоплатформа для просмотра сериалов, шоу, блогов и новостей. Здесь можно смотреть эксклюзивный контент, недоступный на других платформах, есть доступ к премьерам сериалов, шоу или фильмов. Работает без ВПН!
Онлайн-кинотеатр START — это оригинальные сериалы, более 200 телеканалов, кино и мультфильмы. Активируйте подписку и наслаждайтесь лучшими премьерами сезона: «Вампиры средней полосы», «Лихие. Глава вторая», «Олдскул», «Хутор» и многими другими.
PREMIER - онлайн-кинотеатр, который создаёт оригинальный контент и показывает его первым. Сериалы, фильмы и шоу с острым и честным взглядом на жизнь, а также премьеры российских и зарубежных новинок в числе первых.
Okko — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Здесь смотрят российские и зарубежные фильмы, сериалы, мультфильмы, ТВ-каналы, спорт и многое другое, в том числе оригинальный контент собственного производства.
Аптечная сеть «Апрель» — это 25 лет безупречной работы на рынке фармритейла, более 9600 аптек в 77 регионах России и более 25 миллионов активных карт лояльности!
Soda Yoda - космический вкус!
Сильногазированные напитки, произведенные в строгом соответствии с ГОСТ. Бодрящий вкус и яркий аромат для праздничного настроения
Alfio - облако нежности. Наслаждайтесь комфортом и нежностью каждый день.
СОВНАРКОМ - сохраняя лучшие традиции!
Мясная продукция, изготовленная в строгом соответствии с ГОСТ
Большая грядка - многообразие натуральных вкусов!
Отборные плоды и чистый состав в каждой банке
Gustoso - по вкусу каждому!
Нежный плавленый сыр для вашего завтрака
Снежино – польза для всей семьи! Попробуйте натуральный вкус молочной продукции.
Царица полей — тепло традиций на вашем столе. Крупы для повседневных блюд и гастрономических шедевров
Eco Life – чистота и порядок! Выбор настоящей хозяйки.
КотЯша – замуррчательно! Сбалансированное питание для вашего питомца
GastroSheff - мастер вкуса!
Блюда для вашего ужина по лучшим кулинарным рецептам
Организатором акции является ООО «ТК Лето»
В Акции принимают участие все товары, кроме табачной продукции (табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки) и алкогольной продукции.
Акция проводится во всех магазинах торговой сети ПОБЕДА ООО «ТК Лето», расположенных на территории Российской Федерации. Адреса всех магазинов ПОБЕДА смотрите здесь
Общий период проведения Акции: с 1 декабря 2025 года по 22 февраля 2026 года включительно.
Период выдачи Купонов Акции «Праздник каждому!»: с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно.
Период регистрации Уникальных кодов Участника Акции: с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно.
Все участники получают гарантированные подарки от Партнеров Акции «Праздник каждому!» вместе с купоном с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно:
Все участники получают гарантированные подарки от Партнеров Акции «Праздник каждому!» в игре “Календарь подарков” на Сайте Акции 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно.
Период получения Гарантированных подарков от Партнеров Акции «Праздник каждому!»: с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Личный кабинет Участников будет открыт до 31.03.2026 года включительно.
Розыгрыш Подарочного фонда Акции Организатором среди участников, зарегистрировавших Уникальный код Участника Акции на Сайте Акции: 14 января 2026 года в 18:00 по московскому времени.
Период вручения Подарков Акции (за исключением Гарантированных подарков от партнеров Акции): с 15 января 2026 года –22 февраля 2026 года включительно.
Купоны Акции «Праздник каждому!» выдаются только в магазинах ПОБЕДА в рабочее время магазинов.
Создать личный кабинет на сайте подаркипобеда.рф, заполнив форму. Открывать каждый день окна в игре “Календарь подарков” и забирать призы.
Чтобы принять участие в главном розыгрыше акции, необходимо приобрести любое количество товара в одном чеке на сумму от 1000 рублей (без учета табака и алкогольной продукции) в торговой сети ПОБЕДА в период 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Зарегистрировать код с купона на сайте Сайте Акции в период 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Сохранить купон до конца акции. Один участник может зарегистрировать не более 50 купонов.
Один и тот же участник Акции может зарегистрировать не более 50 купонов в течение срока Акции.
В рамках акции разыгрываются следующие подарки:
Все участники акции получают гарантированные подарки вместе с купоном для регистрации в главном розыгрыше Акции:
Также все участники акции получают гарантированные подарки в игре “Календарь подарков” при регистрации на сайте Акции.
Полный список подарков смотрите в условиях акции – Условия.
Все участники акции получат гарантированные подарки в игре «Календарь подарков». Для того, чтобы стать Участником игры «Календарь подарков», необходимо совершить следующие действия:
Розыгрыш состоится 14 января 2026 г. в 18:00 по МСК. Розыгрыш проводится при помощи генератора случайных чисел. Онлайн-трансляцию розыгрыша смотрите:
Период вручения подарков – с 12 января 2026 года по 22 февраля 2026 года включительно.
Имена победителей будут опубликованы на сайте Акции подаркипобеда.рф 14 января 2026 года.
Окно с сообщением, что Ваш купон принят, означает, что регистрация прошла успешно.
Если после отправки кода вы увидели сообщение с текстом – «Поздравляем! Ваш купон успешно зарегистрирован», значит мы уже получили и сохранили ваши данные. Не забудьте сохранить оригинал купона. Подарки победителям Акции выдаются только при наличии купона. Все зарегистрированные коды можно посмотреть в личном кабинете.
Смотри итоги розыгрыша 14 января в 18:00 по МСК
Сохрани оригинал купона. Подарки выдаются только при наличии оригинала купона. Не забудь забрать подарки из нашего календаря. Весь перечень зарегистрированных тобой кодов смотри
в личном кабинете .
Весь перечень зарегистрированных тобой кодов смотри
в личном кабинете.
Подарок станет доступен позже.
Заходи каждый день и забирай подарки
Зарегистрируйся или войди в личный кабинет, чтобы принять участие в акции.
Войди в личный кабинет, чтобы принять участие в акции и увидеть свои подарки или зарегистрируйся, чтобы получить данные для входа.
POBEDA-AF
Чтобы воспользоваться предложением перейдите на сайт Яндекс Маркет, добавьте в корзину интересующие вас товары на сумму от 4000 рублей и примените промокод при оформлении заказа.
Промокод действует только для первого заказа. Срок активации промокода — до 15.01.26 г. Акция распространяется на все товары, кроме товаров из категории продукты питания. Подробнее.Активировать все мои подарки
Чтобы воспользоваться предложением, перейдите по ссылке и следуйте инструкции по установке Яндекса в качестве основной поисковой системы.
Совершайте поисковые запросы в течение 14 дней после выбора Яндекса поиском по умолчанию и 200 ₽ поступят на счет телефона
Акция действует до 31.12. 2025 г для пользователей из России, у кого Яндекс не был установлен поиском по умолчанию последние 180 дней. Перед выполнением задания, отключите Wi‑Fi, VPN и режим инкогнито. Подробнее.Забрать подарок все мои подарки
Как получить мультиподписку и/или опцию:
1. Перейди по ссылке и нажми «Активировать».
2. Авторизуйся в Яндексе или зарегистрируйся, если нет аккаунта.
3. Получи доступ к развлечениям в мультиподписке и/или к преимуществам опции.
Предложение действует до 12.01.2026. Подробнее.Активировать все мои подарки
Как получить подписку и/или опцию:
1. Перейди по ссылке и нажми «Активировать».
2. Авторизуйся в Яндексе или зарегистрируйся, если нет аккаунта.
3. Получи доступ к Яндекс Музыке и другим развлечениям в мультиподписке и/или к преимуществам опции.
Предложение действует до 12.01.2026. Подробнее.Активировать все мои подарки
Как получить мультиподписку и/или опцию:
1. Перейди по ссылке и нажми «Активировать».
2. Авторизуйся в Яндексе или зарегистрируйся, если нет аккаунта.
3. Получи доступ к Кинопоиску и другим развлечениям в мультиподписке и/или к преимуществам опции.
Предложение действует до 12.01.2026. Подробнее.Активировать все мои подарки
Как получить мультиподписку и/или опцию:
1. Перейди по ссылке и нажми «Активировать».
2. Авторизуйся в Яндексе или зарегистрируйся, если нет аккаунта.
3. Получи доступ к Яндекс Книгам и другим развлечениям в мультиподписке и/или к преимуществам опции
Предложение действует до 12.01.2026. Подробнее.Активировать все мои подарки
POBEDA50
1. Перейди по ссылке на сайт или в мобильное приложение.
2. Нажми "Активировать"
3. Оформи пробную подписку.
Предложение действует до 12.01.2026. Подробнее.ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки
KIONTHEGAME2026
1. Переходи по по ссылке
2. Введи свой номер телефона
3. Оформли бесплатный период или подписку по промокоду
*для всех пользователей без активной подписки. Предложение действует до 12.01.2026 г. Подробнее.Активировать все мои подарки
pob4792kpzw
1. Перейди по ссылке
2. Нажми "Активировать"
3. Авторизуйся или зарегистрируйся
4. Введи данные банковской карты, если не указывал ранее
5. Нажми "Активировать"
Предложение действует до 12.01.2026 г. Подробнее.Активировать все мои подарки
POBEDA14
1. Перейди по по ссылке на сайт или в мобильное приложение
2. Нажми "Активировать"
3. Оформи пробную подписку
Предложение действует до 12.01.2026 г. Подробнее.Активировать все мои подарки
pobeda
1. Перейди по по ссылке
2. На главной странице сайта в разделе "Активация промокода" нажми "Активировать".
3. После активации промокода получи доступ к подписке.
Срок активации промокода до 12.01.26 г Подробнее.Активировать все мои подарки
PobedAPR
Промокод позволяет совершить одну покупку товаров по клубным ценам, которые обычно доступны только участникам программы лояльности «Аптечный клуб» с оплаченным периодом.
Для совершения покупки перейдите на сайт или в мобильное приложение «Аптека Апрель». На момент активации промокода у клиента не должна быть действующая подписка по системе «Аптечный клуб». При этом клиент должен быть зарегистрирован в программе лояльности.
Срок активации промокода – до 28.02.2026 включительно. Ограничения: • Общая сумма покупки по акции не должна превышать 30 000 руб; • Максимальная цена одного товара — 5 000 руб; • Промокод действует однократно для одного клиента; • Доступно только зарегистрированным пользователям программы «Аптечный Клуб».Забрать подарок все мои подарки
POBEDA
Промокод можно применить в интернет-магазине или приложении SOKOLOV только один раз.
Промокод не действует при оплате в розничных магазинах сети SOKOLOV
Чтобы применить промокод нужно:
- авторизоваться в Бонусной программе и получить код идентификации
- добавить товар в корзину, ввести данные, полученные в результате выполненных условий Акции, в поле "Скидки и Бонусы", нажать "Применить"
Промокод не действует: - с другими промокодами и дополнительными скидками; - с бонусными рублями; - при заказе золотых цепей, бриллиантовых украшений со стикерами: WOW, товаров со стикерами «ШОК-цена», косметики SOKOLOV Beauty, сумок SOKOLOV, украшений из раздела «Аутлет», обручальных колец без вставок и SURPRISE, Чистящих средств SOKOLOV, Шкатулок SOKOLOV, товаров с купоном 20% в карточке товара, подарочных сертификатов. - Также действует правило - один Участник в рамках сроков проведения настоящей Акции может получить и использовать только один Промокод.ПРИМЕНИТЬ СКИДКУ все мои подарки
61986492
1. Приходите в любой магазин SOKOLOV.
2. Покажите свой промокод или QR-код на кассе и авторизуйся
по номеру телефона.
3. Заберите подарок — серебряную подвеску.
Сроки проведения акции: с 01.12.2025 по 12.01.2026. Подарок выдаётся в период с 01.12.2025 по 31.03.2026 в магазинах SOKOLOV при предъявлении настоящего сертификата. Подарочный фонд может отличаться по внешнему виду от изображения в рекламе. Организатор оставляет за собой право изменить подарочный ассортимент акции. Один человек может получить только один подарок по данной акции и не более одного подарка в день в случае одновременного участия в других акциях, проводимых организатором. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте и по телефону 8 800 1000 750.
58328566
1. Приходите в любой магазин SOKOLOV.
2. Покажите свой промокод или QR-код на кассе и авторизуйся
по номеру телефона.
3. Заберите подарок — крем для рук
В акции участвуют только: крем для рук "Увлажняющий" Love&Roses 30 мл, крем для рук "Питательный" Royal Sandal 30 мл, крем для рук "Тонизирующий" Frozen Diamonds 30 мл. В случае отсутствия крема в магазине, будет предложена бесплатная серебряная подвеска из наличия.
Сроки проведения акции: с 01.12.2025 по 12.01.2026. Подарок выдаётся в период с 01.12.2025 по 31.03.2026 в магазинах SOKOLOV при предъявлении настоящего сертификата. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте и по телефону 8 800 1000 750.
В период с 1.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Совнарком», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда "Совнарком".
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Большая грядка», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Большая грядка».
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Царица полей», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда "Царица полей".
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Снежино», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда "Снежино".
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «GastroSheff», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «GastroSheff».
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Eco Life», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Eco Life».
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Alfio», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Alfio».
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «КотЯша», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «КотЯша».
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Soda Yoda», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Soda Yoda».
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Gustoso», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.
Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Gustoso».
Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.
Как забрать подарок?
1. Перейди в бот
2. Выбери в боте кнопки “Стикеры” и/или “Открытки”
3. Забери подарки
Делись с друзьями новогодним настроением!
Сюрприз в этом окошке! Мы подготовили праздничное Бинго. Это отличный способ отмечать большие и маленькие победы во время подготовки к Новому году и на праздничных каникулах. Скачай документ, распечатай и отмечай успехи. Собери все ячейки!
Распечатай наш квест и преврати обычный вечер в праздничное приключение для родных. Внутри есть простая инструкция, так что провести квест сможет каждый!
Скачай наш гороскоп и узнай, что ждет тебя. Пусть следующий год станет годом побед, вдохновения и исполнения желаний!
Создавай уникальные новогодние образы прямо в боте. Делись фото с друзьями и обновляй аватары в социальных сетях.Создать образ все мои подарки
Поздравляем с наступающим новым годом! Пусть он принесет новые цели, смелые мечты и яркие победы! У нас еще один подарок, забирай наш купон и приходи за выгодными покупками к праздникам в магазины ПОБЕДА.
Купон на 100₽
Предоставляется единовременно в период с 02.01.26 по 14.01.26 в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров на сумму свыше 1000 рублей (кроме табака и алкоголя). Покажи кассиру купон перед началом оплаты.