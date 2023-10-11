ПОДАРКИ

с 1 декабря по 12 января

Календарь подарков Зарегистрировать код

Подарки акции Главные подарки розыгрыша

в главном новогоднем розыгрыше! Сертификаты на покупки в сети ювелирного бренда “SOKOLOV” от 5 000 до 100 000 ₽ 34 шт. Денежные подарки

25 000 и 100 000 ₽ 3 шт. До года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс 10 шт. Умная колонка

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЕРОВ Подписка до 1 года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс за 0 р Промокод Бесплатная серебряная подвеска и 1 000 бонусных рублей на покупки в SOKOLOV

Как принять участие в розыгрыше? Купи от 1000 Р

и получи код

до 12 января 2026 зарегистрируй код

до 12 января 2026

14 января в 18:00 по МСК





КАЛЕНДАРЬ ПОДАРКОВ Открывай окна и забирай подарки каждый день! 1-7 декабря 8-14 декабря 15-21 декабря 22-28 декабря 29-31 декабря

Партнёры акции SOKOLOV – это семейная компания с 30-летней историей, собственным производством украшений и с более чем 800 магазинами по всей стране. Кинопоиск — это:

— эксклюзивные премьеры, фильмы и сериалы

— спортивные трансляции

— телеканалы, детские фильмы и мультики Яндекс Плюс — это:

- фильмы, сериалы, мультики и спорт на Кинопоиске

- музыкальные рекомендации, подкасты и аудиокниги в Яндекс Музыке

- книги и комиксы в Яндекс Книгах Яндекс Маркет - один из крупнейших маркетплейсов. Доставка по клику, миллионы товаров от проверенных продавцов, различные акции и скидки. Яндекс Музыка — это:

— точные рекомендации Моей волны

— функция скачивания / музыка, доступная даже без интернета

— подкасты и аудиокниги Яндекс Книги — это:

— бестселлеры и комиксы

— аудикониги

— возможность слушать книги где удобно, даже на Станции с Алисой Поиск с Алисой решает новые задачи: даёт подробные ответы с иллюстрациями и видео, анализирует сложные запросы и предлагает решения, генерирует картинки и тексты. А в новых разделах поиска вы сразу увидите товары, квартиры и финансовые продукты, а не только ссылки на сайты. KION – российская мультимедийная онлайн-платформа, созданная компанией МТС. Здесь вы найдете коллекцию фильмов и сериалов любых жанров, классики и новинок в сочетании с прямой трансляцией любимых телепередач или ток-шоу, а также уникальный собственный контент. RUTUBE - российская видеоплатформа для просмотра сериалов, шоу, блогов и новостей. Здесь можно смотреть эксклюзивный контент, недоступный на других платформах, есть доступ к премьерам сериалов, шоу или фильмов. Работает без ВПН! Онлайн-кинотеатр START — это оригинальные сериалы, более 200 телеканалов, кино и мультфильмы. Активируйте подписку и наслаждайтесь лучшими премьерами сезона: «Вампиры средней полосы», «Лихие. Глава вторая», «Олдскул», «Хутор» и многими другими. PREMIER - онлайн-кинотеатр, который создаёт оригинальный контент и показывает его первым. Сериалы, фильмы и шоу с острым и честным взглядом на жизнь, а также премьеры российских и зарубежных новинок в числе первых. Okko — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Здесь смотрят российские и зарубежные фильмы, сериалы, мультфильмы, ТВ-каналы, спорт и многое другое, в том числе оригинальный контент собственного производства. Аптечная сеть «Апрель» — это 25 лет безупречной работы на рынке фармритейла, более 9600 аптек в 77 регионах России и более 25 миллионов активных карт лояльности! Soda Yoda - космический вкус!

Сильногазированные напитки, произведенные в строгом соответствии с ГОСТ. Бодрящий вкус и яркий аромат для праздничного настроения Alfio - облако нежности. Наслаждайтесь комфортом и нежностью каждый день. СОВНАРКОМ - сохраняя лучшие традиции!

Мясная продукция, изготовленная в строгом соответствии с ГОСТ Большая грядка - многообразие натуральных вкусов!

Отборные плоды и чистый состав в каждой банке Gustoso - по вкусу каждому!

Нежный плавленый сыр для вашего завтрака Снежино – польза для всей семьи! Попробуйте натуральный вкус молочной продукции. Царица полей — тепло традиций на вашем столе. Крупы для повседневных блюд и гастрономических шедевров Eco Life – чистота и порядок! Выбор настоящей хозяйки. КотЯша – замуррчательно! Сбалансированное питание для вашего питомца GastroSheff - мастер вкуса!

Вопросы и ответы 01. Как зарегистрировать купон? Инструкция! 02. Кто является организатором акции? Организатором акции является ООО «ТК Лето» 03. Какие товары принимают участие в акции? В Акции принимают участие все товары, кроме табачной продукции (табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки) и алкогольной продукции. 04. Где проходит акции? Акция проводится во всех магазинах торговой сети ПОБЕДА ООО «ТК Лето», расположенных на территории Российской Федерации. Адреса всех магазинов ПОБЕДА смотрите здесь 05. Какие сроки проведения акции? Общий период проведения Акции: с 1 декабря 2025 года по 22 февраля 2026 года включительно. Период выдачи Купонов Акции «Праздник каждому!»: с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Период регистрации Уникальных кодов Участника Акции: с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Все участники получают гарантированные подарки от Партнеров Акции «Праздник каждому!» вместе с купоном с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно: бесплатная серебряная подвеска и 1 000 бонусных рублей на покупки в SOKOLOV

до 1 года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс за 0 р Все участники получают гарантированные подарки от Партнеров Акции «Праздник каждому!» в игре “Календарь подарков” на Сайте Акции 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Период получения Гарантированных подарков от Партнеров Акции «Праздник каждому!»: с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Личный кабинет Участников будет открыт до 31.03.2026 года включительно. Розыгрыш Подарочного фонда Акции Организатором среди участников, зарегистрировавших Уникальный код Участника Акции на Сайте Акции: 14 января 2026 года в 18:00 по московскому времени. Период вручения Подарков Акции (за исключением Гарантированных подарков от партнеров Акции): с 15 января 2026 года –22 февраля 2026 года включительно. Купоны Акции «Праздник каждому!» выдаются только в магазинах ПОБЕДА в рабочее время магазинов. 06. Что необходимо сделать для участия? Создать личный кабинет на сайте подаркипобеда.рф, заполнив форму. Открывать каждый день окна в игре “Календарь подарков” и забирать призы. Чтобы принять участие в главном розыгрыше акции, необходимо приобрести любое количество товара в одном чеке на сумму от 1000 рублей (без учета табака и алкогольной продукции) в торговой сети ПОБЕДА в период 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Зарегистрировать код с купона на сайте Сайте Акции в период 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Сохранить купон до конца акции. Один участник может зарегистрировать не более 50 купонов. 07. Сколько купонов может зарегистрировать один участник? Один и тот же участник Акции может зарегистрировать не более 50 купонов в течение срока Акции. 08. Какой подарок можно получить? В рамках акции разыгрываются следующие подарки: Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 100 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 1 шт.

Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 50 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 3 шт.

Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 20 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 5 шт.

Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 10 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 5 шт.

Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 5 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 20 шт.

Денежный сертификат на сумму 100 000 рублей – 1 шт.

Денежный сертификат на сумму 25 000 рублей – 2 шт.

Умная колонка Яндекс Станция Лайт – 3 шт.

Сертификат на покупки в магазин ПОБЕДА на сумму 5 000 рублей – 20 шт.

Промокод на 360 дней подписки Кинопоиск в мультиподписке Яндекс Плюс – 10 шт.

Фирменный набор «Зарядись» (открытка, магнит на холодильник, POWER-банк) – 20 шт.

Фирменный набор «Уютный» (открытка, магнит на холодильник, плед-подушка) – 20 штук.

Набор фирменной одежды свитшот и шопер – 20 шт. Все участники акции получают гарантированные подарки вместе с купоном для регистрации в главном розыгрыше Акции: бесплатная серебряная подвеска и 1 000 бонусных рублей на покупки в SOKOLOV

до 1 года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс за 0 р Также все участники акции получают гарантированные подарки в игре “Календарь подарков” при регистрации на сайте Акции. Полный список подарков смотрите в условиях акции – Условия. 09. Что такое "Календарь подарков" Все участники акции получат гарантированные подарки в игре «Календарь подарков». Для того, чтобы стать Участником игры «Календарь подарков», необходимо совершить следующие действия: Зайти на сайт. Пройти регистрацию, заполнив форму участника. Таким образом, заполнение формы участника подтверждает право на согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит основанием для получения доступа к Игре «Календарь подарков». Каждый Участник может ежедневно открыть одно окно «Календаря подарков», но не следующее за текущим днем. В случае, если Участник пропустил день или несколько дней, Организатор предоставляет право открыть предыдущие текущему дню окна «Календаря подарков», но не позднее 12.01.2026 года включительно. Для участия в игре «Календарь подарков» участнику нужно нажать на кнопку, открыв один из дней, “Календаря подарков». Далее – в открытом окне появится информация о полученном подарке с условиями его получения. Посмотреть все полученные гарантированные подарки Игры «Календарь подарков» можно в Личном Кабинете Участника. 10. Как и когда проходит розыгрыш? Розыгрыш состоится 14 января 2026 г. в 18:00 по МСК. Розыгрыш проводится при помощи генератора случайных чисел. Онлайн-трансляцию розыгрыша смотрите: Вконтакте Одноклассниках Rutube

11. Когда будут вручены подарки? Период вручения подарков – с 12 января 2026 года по 22 февраля 2026 года включительно. 12. Когда будут опубликованы имена победителей? Имена победителей будут опубликованы на сайте Акции подаркипобеда.рф 14 января 2026 года. 13. Как понять, что код принят? Окно с сообщением, что Ваш купон принят, означает, что регистрация прошла успешно. Если после отправки кода вы увидели сообщение с текстом – «Поздравляем! Ваш купон успешно зарегистрирован», значит мы уже получили и сохранили ваши данные. Не забудьте сохранить оригинал купона. Подарки победителям Акции выдаются только при наличии купона. Все зарегистрированные коды можно посмотреть в личном кабинете.

Форма регистрации Зарегистрируйся или войди в личный кабинет, чтобы принять участие в акции. Зарегистрироваться Войти Обязательное поле Обязательное поле Обязательное поле Придумайте пароль для личного кабинета Минимальная длина 6 символов Обязательное поле Место проживания (укажите только населенный пункт)* Обязательное поле Где найти адрес Адрес магазина, где получен купон Адыгея республика, Адыгейск, улица Ленина, 27

Адыгея республика, Майкоп, улица Батарейная, 4Е

Адыгея республика, Майкоп, улица Пионерская, 524Б

Адыгея республика, Майкоп, улица Хакурате, 547

Адыгея республика, Краснооктябрьский, улица Шоссейная, 93

Адыгея республика, Тульский, улица Ленина, 93

Адыгея республика, Энем, улица Перова, 1/1

Адыгея республика, Яблоновский, улица Тургеневское Шоссе, 14/2

Адыгея республика, Красногвардейское, улица Первомайская, 24

Адыгея республика, Гиагинская, улица Почтовая, 24

Адыгея республика, Ханская, улица Верещагина, 2П

Астраханская область, Ахтубинск, улица Волгоградская, 178

Астраханская область, Знаменск, улица Волгоградская, 1Е

Астраханская область, Харабали, улица Лесхозная, 3

Башкортостан республика, Бирск, улица Интернациональная, 161 К

Башкортостан республика, Бирск, улица Мира, 157Б

Башкортостан республика, Благовещенск, улица Седова, 107/1

Башкортостан республика, Дюртюли, улица Ленина, 8а

Башкортостан республика, Нефтекамск, улица Парковая, 18Б

Башкортостан республика, Нефтекамск, улица Строителей, 84

Башкортостан республика, Нефтекамск, улица Трактовая, 68А

Башкортостан республика, Октябрьский, улица Закирова, 5

Башкортостан республика, Октябрьский, улица Северная, 19/11

Башкортостан республика, Стерлитамак, улица Вокзальная, 9А

Башкортостан республика, Стерлитамак, улица Гоголя, 2

Башкортостан республика, Туймазы, улица Гафурова, 43

Башкортостан республика, Туймазы, улица Салавата Юлаева, 12 Ж

Башкортостан республика, Туймазы, улица Южная, 47

Башкортостан республика, Уфа, улица Надежды, 1/3

Башкортостан республика, Янаул, улица Худайбердина, д. 3

Башкортостан республика, Раевский, улица Ленина, 122

Башкортостан республика, Приютово, улица Калинина, 14А

Башкортостан республика, Чишмы, улица Кирова, 19.1

Башкортостан республика, Акбердино, улица Юбилейная, 2 к 6

Башкортостан республика, Бакалы, улица Советская, 8

Башкортостан республика, Буздяк, улица Мавлютова, 7Б

Башкортостан республика, Булгаково, улица Свободы, 9

Башкортостан республика, Верхнеяркеево, улица Гагарина, 25

Башкортостан республика, Верхние Татышлы, улица Сажиды Сулеймановой, 46А

Башкортостан республика, Давлеканово, улица Молодежная, 1

Башкортостан республика, Зубово, улица Объездная, 16/1

Башкортостан республика, Киргиз-Мияки, улица Крупская, 27

Башкортостан республика, Кушнаренково, улица Большевистская, 49

Башкортостан республика, Михайловка, проезд Мебельщиков, 2/2

Башкортостан республика, Чекмагуш, улица Ленина, 31

Башкортостан республика, Шаран, улица Первомайская 76Б

Башкортостан республика, Языково, улица Балканская, 1

Белгородская область, Белгород, улица Костюкова, 39

Белгородская область, Белгород, улица Шаландина, 4б

Белгородская область, Губкин, улица Преображенская, 7

Белгородская область, Старый Оскол, бульвар Дружбы, 8а

Белгородская область, Старый Оскол, микрорайон Молодогвардеец, 17

Белгородская область, Старый Оскол, улица Титова, 19

Белгородская область, Прибрежный, улица 1-я Совхозная улица, 2Б

Белгородская область, Разумное, улица Шоссейная, 2

Белгородская область, Северный, улица Центральная, 1Л

Белгородская область, Бехтеевка, улица Дорошенко, 34А

Белгородская область, Валуйки, улица Максима Горького, 82Б

Брянская область, Брянск, улица 22 съезда КПСС, 74

Брянская область, Дятьково, улица Дмитрия Ульянова, 11

Брянская область, Карачев, улица Советская, 33

Брянская область, Сельцо, улица Кирова, 67.1

Владимирская область, Владимир, улица Куйбышева, 16

Владимирская область, Гусь-Хрустальный, улица Курловская, 38

Владимирская область, Карабаново, улица Октябрьская, 96А

Владимирская область, Кольчугино, улица 3 Интернационала, 85

Владимирская область, Петушки, улица 3 Интернационала, 20

Волгоградская область, Волгоград, улица Землячки, 58А

Волгоградская область, Волгоград, улица Историческая, 144

Волгоградская область, Волгоград, улица Качинцев, 79Д

Волгоградская область, Волгоград, улица Клименко, 13

Волгоградская область, Волгоград, улица Краснополянская, 26А

Волгоградская область, Волгоград, улица Николая Отрады, 1

Волгоградская область, Волгоград, улица Пролетарская, 18

Волгоградская область, Волгоград, улица Рабоче-Крестьянская, 48

Волгоградская область, Волгоград, улица Рокоссовского, 52

Волгоградская область, Волгоград, улица Рославльская, 30

Волгоградская область, Волгоград, улица Северокавказская, 12

Волгоградская область, Волгоград, улица Титова, 11

Волгоградская область, Волгоград, улица Череповецкая, 1/1

Волгоградская область, Волжский, проспект Дружбы, 74а

Волгоградская область, Волжский, проспект им. Ленина, 128А

Волгоградская область, Волжский, улица Александрова, 10Г

Волгоградская область, Волжский, улица Карбышева, 47А/4

Волгоградская область, Волжский, улица Ленина, 71

Волгоградская область, Волжский, улица Мира, 37А

Волгоградская область, Волжский, улица Мира, 95

Волгоградская область, Волжский, улица Петровская, 86А

Волгоградская область, Волжский, улица Пионерская, 24

Волгоградская область, Волжский, улица Пушкина, д. 43 а.

Волгоградская область, Дубовка, улица им. Лазо, 28

Волгоградская область, Жирновск, улица Советская, 15

Волгоградская область, Калач-на-Дону, улица Кирова, 194Б

Волгоградская область, Камышин, 4-й микрорайон, 6/7

Волгоградская область, Камышин, улица Пролетарская, 18

Волгоградская область, Котельниково, улица Родина, 20

Волгоградская область, Котово, улица Победы, 23

Волгоградская область, Краснослободск, улица Ленина, 176/7

Волгоградская область, Ленинск, улица Чапаева, 1А

Волгоградская область, Михайловка, улица Ленина, 127

Волгоградская область, Михайловка, улица Республиканская, 95

Волгоградская область, Николаевск, улица Чайковского, 54

Волгоградская область, Новоаннинский, улица Ленина, 67

Волгоградская область, Палласовка, улица Ленина, 37

Волгоградская область, Петров Вал, улица Ленина, 38

Волгоградская область, Светлый Яр, улица Сидорова, 46А

Волгоградская область, Суровикино, улица Вокзальная, 10

Волгоградская область, Урюпинск, улица Чапаева 33

Волгоградская область, Фролово, улица Фроловская, 14

Волгоградская область, Городище, улица Нефтяников, 26

Волгоградская область, Октябрьский, улица Круглякова 164 А

Волгоградская область, Кирова, ул. Придорожная, д. 110.

Волгоградская область, Быково, улица Куйбышева, 7

Волгоградская область, Новониколаевский, улица Краснопартизанская, 96

Волгоградская область, Горьковский, улица Волгоградская, 166Б

Волгоградская область, Ерзовка, улица им Д. Кузнецова, 2А

Волгоградская область, Иловля, улица Кирова, 55А

Волгоградская область, Кумылженская, улица Адмирала Тихонова, 23

Воронежская область, Бобров, улица 22 января, 106

Воронежская область, Борисоглебск, улица Матросовская, д.113а

Воронежская область, Борисоглебск, улица Терешковой, 12

Воронежская область, Бутурлиновка, площадь Воли, 8

Воронежская область, Воронеж, улица 25 Января, 34

Воронежская область, Воронеж, улица Беговая, 8/3

Воронежская область, Воронеж, улица Иркутская, 21

Воронежская область, Воронеж, улица Курчатова, 26а

Воронежская область, Воронеж, улица Ленинградская, 8

Воронежская область, Воронеж, улица Остужева, 54а

Воронежская область, Воронеж, улица Ростовская, 88/1

Воронежская область, Лиски, улица 40 лет Октября, 70/1

Воронежская область, Лиски, улица Индустриальная, 1Д

Воронежская область, Нововоронеж, улица Вокзальная, 6

Воронежская область, Новохопёрск, улица Советская, д. 113.1

Воронежская область, Острогожск, улица Кирова, 112

Воронежская область, Павловск, микрорайон Гранитный, 35

Воронежская область, Россошь, улица Мира, 140

Воронежская область, Россошь, улица Пролетарская, 173Ж

Воронежская область, Россошь, улица Пролетарская, 3

Воронежская область, Каменка, улица Гагарина, 31а

Воронежская область, Кантемировка, улица Советская, 88а

Воронежская область, Отрадное, улица 50 лет Октября, 41Б

Воронежская область, Подгоренский, улица Вокзальная, 2Т

Воронежская область, Репьевка, улица Солнечная, 34

Воронежская область, Давыдовка, улица Красноармейская, 10

Воронежская область, Рамонь, улица 50 лет ВЛКСМ, 71

Воронежская область, Хохольский, улица Северная, 16

Воронежская область, Бабяково, улица Цветочная, 4А

Воронежская область, Новая Усмань, улица Коминтерновская, 2Д

Воронежская область, Новая Усмань, улица Ленина, 259

Воронежская область, Новая Усмань, улица Ленина, 78В

Калужская область, Балабаново, улица Боровская, 102

Калужская область, Белоусово, улица Московская, 101

Калужская область, Киров, улица Ленина, 25А

Калужская область, Людиново, улица Ленина, 2

Калужская область, Медынь, улица Молодежная, 2А

Калужская область, Юхнов, улица Энгельса, 6

Калужская область, Воротынск, улица Железнодорожная, 20

Калужская область, Товарково, переулок Первомайский, 1

Кировская область, Вятские поляны, улица Азина, 11

Краснодарский край, Анапа, улица Омелькова, 32Б

Краснодарский край, Апшеронск, улица Ворошилова, 20

Краснодарский край, Белореченск, улица Ленина, 86

Краснодарский край, Белореченск, улица Луначаского, 95

Краснодарский край, Белореченск, улица Первомайская, д 172

Краснодарский край, Горячий Ключ, улица Революции, 4

Краснодарский край, Горячий Ключ, улица Ярославского, 148

Краснодарский край, Джубга, Новороссийское шоссе, 122

Краснодарский край, Кореновск, улица Мира, 136Б

Краснодарский край, Краснодар, пр. 1-й Командорский, 41

Краснодарский край, Краснодар, улица Ангарская, 1

Краснодарский край, Краснодар, улица Героя Орлова, 2

Краснодарский край, Краснодар, улица Парижская, 14

Краснодарский край, Краснодар, улица Селезнева, 22

Краснодарский край, Краснодар, улица Тургенева, 187

Краснодарский край, Крымск, улица Маршала Жукова, 46

Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, улица Победы, 90

Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, улица Дружбы Народов, 42

Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, улица Ковтюха, 100

Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, улица Ленина, 154/1

Краснодарский край, Темрюк, улица 27 Сентября, 8/3

Краснодарский край, Темрюк, улица Бувина, 162/1

Краснодарский край, Темрюк, улица Мороза, 39

Краснодарский край, Тимашевск, улица Пролетарская, 147

Краснодарский край, Тимашевск, улица Рабочая, 42

Краснодарский край, Туапсе, улица Галины Петровой, 1

Краснодарский край, Усть-Лабинск, улица Красная, 214

Краснодарский край, Знаменский, улица Речная, 37

Краснодарский край, Ильский, улица Первомайская, 115

Краснодарский край, Ильский, улица Сискова, 39

Краснодарский край, Новомихайловский, улица Мира, 74А

Краснодарский край, Черноморский, улица Юбилейная, 75А

Краснодарский край, Мысхако, улица Шоссейная, 116

Краснодарский край, Цемдолина, улица Горького, 91

Краснодарский край, Цемдолина, улица Ленина, 7н кор. 1 п. 125

Краснодарский край, Цемдолина, улица Спортивная, 2в

Краснодарский край, Брюховецкая, улица Октябрьская, 7

Краснодарский край, Варениковская, улица Ленина, 94

Краснодарский край, Выселки, улица Дзержинского, 50

Краснодарский край, Гостагаевская, улица Советская, 169б

Краснодарский край, Динская, улица Коммунальная, 47

Краснодарский край, Калининская, улица Фадеева, 159, стр. 1

Краснодарский край, Ладожская, улица Красная, 195

Краснодарский край, Нововеличковская, улица Городская, 10Б

Краснодарский край, Новодмитриевская, улица Кавказская, 19

Краснодарский край, Петровская, улица Чапаева, 34В

Краснодарский край, Пластуновская, улица Украинская, 16

Краснодарский край, Платнировская, улица Третьякова, 103

Краснодарский край, Полтавская, улица Ковтюха, 106

Краснодарский край, Роговская, улица Кошмана, 1

Краснодарский край, Саратовская, улица Бакинская, 36А

Краснодарский край, Северская, улица Найманова, 1а

Краснодарский край, Старонижестеблиевская, улица Степная, 24А

Краснодарский край, Трудобеликовский, улица Ленина 10/1

Краснодарский край, Армавир, улица Ефремова, 189

Краснодарский край, Армавир, улица Мира, 74а

Краснодарский край, Гулькевичи, улица Пионерская, 102

Краснодарский край, Гулькевичи, улица Советская, 61

Краснодарский край, Ейск, улица Армавирская, 198А

Краснодарский край, Ейск, улица Одесская, 2/1

Краснодарский край, Ейск, улица Шоссейная, 5/2

Краснодарский край, Зверево, улица Макаренко, 3

Краснодарский край, Кропоткин, переулок Обрывной, 2

Краснодарский край, Кропоткин, улица Двойная, 142

Краснодарский край, Кропоткин, улица Красная, 226Г

Краснодарский край, Курганинск, улица Матросова, 211

Краснодарский край, Лабинск, улица Победы, 151

Краснодарский край, Новокубанск, улица Первомайская, 187

Краснодарский край, Тихорецк, улица Парковая, 29/1

Краснодарский край, Тихорецк, улица Подвойского, 96/3

Краснодарский край, Тихорецк, улица Северная, 1

Краснодарский край, Мостовской, улица Молодая, 21А

Краснодарский край, Белая Глина, улица Красная, 90

Краснодарский край, Казанская, улица Красная, 309

Краснодарский край, Каневская, улица Герцена, 93а

Краснодарский край, Крыловская, улица Орджоникидзе, 112Г

Краснодарский край, Ленинградская, улица Кооперации, 84Ж

Краснодарский край, Новоминская, переулок Запорожский, 15а

Краснодарский край, Новопокровская, переулок Комсомольский, 18

Краснодарский край, Отрадная, улица Октябрьская, 277А

Краснодарский край, Павловская, улица Ленина, 7

Краснодарский край, Староминская, улица Коммунаров, 86, корп. 2

Краснодарский край, Тбилисская, улица Октябрьская, 182

Краснодарский край, Южный, улица Северная, 10/1

Курская область, Дмитриев, улица Ленина, 29

Курская область, Железногорск, улица Голенькова, 12

Курская область, Железногорск, улица Димитрова, 16

Курская область, Курск, проспект Дружбы, 99а

Курская область, Курск, улица 50 лет октября, 108

Курская область, Курчатов, улица Энергетиков, 11

Курская область, Обоянь, улица Свердлова, 5Б

Курская область, Рыльск, Советская площадь, 3

Курская область, Фатеж, улица Загородная, 24

Курская область, Щигры, улица Макарова, 6

Курская область, им. Карла Либкнехта, улица Ленина, 15

Курская область, Кшенский, улица Ленина, 91А

Липецкая область, Грязи, улица Луначарского, 1

Липецкая область, Данков, улица Чапаева, 15/1

Липецкая область, Елец, улица Костенко, 67

Липецкая область, Лебедянь, улица Интернациональная, 15

Липецкая область, Липецк, Ленинградская, 8

Липецкая область, Липецк, улица Водопьянова, 17А

Липецкая область, Липецк, улица Гагарина, 97

Липецкая область, Липецк, Заводская площадь, 1

Липецкая область, Липецк, улица Коммунистическая, 4

Липецкая область, Липецк, улица Космонавтов, 24

Липецкая область, Липецк, улица Космонавтов, 37Б

Липецкая область, Липецк, улица Космонавтов, 43

Липецкая область, Липецк, улица Неделина, 24

Липецкая область, Тербуны, улица Октябрьская, 73

Липецкая область, Усмань, улица Исполатова, 1

Липецкая область, Чаплыгин, улица Московская, 15А

Липецкая область, Лев Толстой, улица Пионерская, 1

Липецкая область, Хлевное, улица Дорожная, 1д

Липецкая область, Долгоруково, улица Ленина, 33

Липецкая область, Становое, улица Московская, 62

Марий Эл республика, Волжск, улица Йошкар-Олинское шоссе, 5А

Марий Эл республика, Волжск, улица Ленина, 60

Марий Эл республика, Звенигово, улица Ленина, 32

Марий Эл республика, Йошкар-Ола, проспект Ленинский, 22А

Марий Эл республика, Йошкар-Ола, улица Карла Либкнехта, 13

Марий Эл республика, Йошкар-Ола, улица Кирова, 16

Марий Эл республика, Йошкар-Ола, улица Машиностроителей, 38А

Марий Эл республика, Йошкар-Ола, улица Строителей, 99Б

Марий Эл республика, Козьмодемьянск, улица Гагарина, 49

Марий Эл республика, Красногорский, улица Центральная, 51

Марий Эл республика, Медведево, улица Полевая, 15А

Марий Эл республика, Морки, улица Заозерная, 38Б

Марий Эл республика, Параньга, улица Гайсина, 3

Марий Эл республика, Сернур, улица Конакова, 9

Марий Эл республика, Советский, улица Шоссейная, 6

Мордовия республика, Ардатов, улица Карла Маркса, 115

Мордовия республика, Ковылкино, улица Советская, 10А

Мордовия республика, Ковылкино, улица Южный тупик, 1

Мордовия республика, Краснослободск, улица Спортивная, 18

Мордовия республика, Рузаевка, улица Калинина, 2В

Мордовия республика, Саранск, улица А. Невского, 55Б

Мордовия республика, Саранск, улица Косарева, 45А

Мордовия республика, Саранск, улица Полежаева, 57

Мордовия республика, Саранск, улица Терешковой, 67

Мордовия республика, Саранск, улица Титова, 135

Мордовия республика, Саранск, улица Энергетическая, 49, стр2

Мордовия республика, Рузаевка, улица Карла Маркса, 16Д

Мордовия республика, Рузаевка, улица Юрасова, 19 Б/1

Мордовия республика, Комсомольский, улица республиканская, 39

Мордовия республика, Ромоданово, улица Полежаева, 43

Мордовия республика, Атяшево, улица Центральная, 11

Мордовия республика, Торбеево, улица Октябрьская, 48

Мордовия республика, Ялга, улица Российская, 11

Мордовия республика, Большие Березники, улица Карла Маркса, 8

Московская область, Балашиха, улица Белякова, 6

Московская область, Бронницы, улица Льва Толстого, 25

Московская область, Егорьевск, улица Антипова, 50

Московская область, Егорьевск, улица Советская, 1Д

Московская область, Жуковский, улица Лацкова, 1

Московская область, Кашира, улица Пушкарские Выселки, 74

Московская область, Кашира, улица Садовая, 32а

Московская область, Коломна, улица Щуровская, 13А

Московская область, Куровское, улица Вокзальная, 22

Московская область, Ликино-Дулево, улица Ленина, 14

Московская область, Лобня, улица Силикатная, 2

Московская область, Луховицы, улица Гагарина, 17А

Московская область, Можайск, улица Коммунистическая, 1

Московская область, Москва,Щаповское поселение, с. Ознобишино, 197

Московская область, Наро-Фоминск, улица Кольцевая, 3

Московская область, Нахабино, улица 1-я Волоколамская, 1А

Московская область, Ногинск, улица Ленина, 10

Московская область, Озеры, Коммунистическая площадь, 7

Московская область, Павловский Посад, улица Большая Покровская, 64

Московская область, Раменское, улица Михалевича, 72Г

Московская область, Руза, улица Красная, 69А

Московская область, Серпухов, Борисовское шоссе, 119

Московская область, Серпухов, улица Ворошилова, 214

Московская область, Солнечногорск, д. Обухово, стр.185

Московская область, Шатура, проезд Вокзальный, 4

Московская область, Давыдово, улица Заводская, 14

Московская область, Трошково, улица Шоссейная, 5

Московская область, Вербилки, улица Победы, 28

Московская область, Фряново, проезд Рабочий, 1А

Московская область, Михалево, улица Загородняя, 31а

Нижегородская область, Сергач, улица Луговая, 2Б

Нижегородская область, Арзамас, улица Молокозаводская, 65Б

Нижегородская область, Лукоянов, улица Пушкина, 91

Оренбургская область, Абдулино, площадь Базарная, 1/1

Оренбургская область, Абдулино, улица Пролетарская, 1

Оренбургская область, Бугуруслан, улица Ленина, 99

Оренбургская область, Бугуруслан, улица Челюскина, 47

Оренбургская область, Бузулук, улица 1 линия, 4

Оренбургская область, Бузулук, улица Пушкина, 38

Оренбургская область, Бузулук, улица Пушкина, 4В

Оренбургская область, Бузулук, улица Фрунзе, 7

Оренбургская область, Оренбург, проспект Гагарина, 47-5, к1

Оренбургская область, Оренбург, улица Пролетарская, 288Б

Оренбургская область, Оренбург, улица Театральная, 1/2

Оренбургская область, Сорочинск, проспект Парковый, 3

Оренбургская область, Сорочинск, улица Чернышевского, 5 к.1

Оренбургская область, Курманаевка, площадь Ленина, 7

Оренбургская область, Михайловка, улица Транспортная, 54

Оренбургская область, Новосергиевка, улица Грейдерная, 5

Оренбургская область, Тоцкое, улица Стрелюхина, 5

Орловская область, Болхов, улица Свердлова, 63

Орловская область, Ливны, улица Гайдара, 2б

Орловская область, Мценск, улица Тургенева, 127

Орловская область, Орел, Московское шоссе, 120А

Орловская область, Орел, улица Ливенская, 70

Орловская область, Орел, улица Московская, 126

Орловская область, Орел, улица Розы Люксембург, 4

Орловская область, Кромы, переулок Вожовский, 19

Орловская область, Верховье, улица Советская, 65в

Пензенская область, Белинский, улица Красная, 10А

Пензенская область, Городище, улица Матросова, 128А

Пензенская область, Каменка, улица Белинская, 58

Пензенская область, Каменка, улица Чернышевского, 1

Пензенская область, Кузнецк, Алексеевское шоссе, 18А

Пензенская область, Кузнецк, улица Белинского, 2А

Пензенская область, Кузнецк, улица Гражданская, 85

Пензенская область, Кузнецк, улица Правды, 26

Пензенская область, Нижний Ломов, улица Карла Маркса, 65Г

Пензенская область, Никольск, улица Центральная, 9

Пензенская область, Пенза, улица Красная, 77Б

Пензенская область, Пенза, улица Ладожская, 122К

Пензенская область, Пенза, улица Минская, 2А

Пензенская область, Сердобск, улица Гагарина, 1

Пензенская область, Сердобск, улица Максима Горького, 253

Пензенская область, Мокшан, улица Пензенская, 29

Пензенская область, Тамала, улица Коммунистическая, 29

Пензенская область, Бессоновка, улица Центральная, 207

Пермский край, Оса, улица Степана Разина, 53

Пермский край, Чайковский, улица Шлюзовая, 1

Пермский край, Чернушка, улица Ленина, 129

Ростовская область, Аксай, улица Зеленая, 21в

Ростовская область, Батайск, переулок Книжный, 9В

Ростовская область, Белая Калитва, улица Карла Маркса, 28

Ростовская область, Волгодонск, улица Курчатова, 36М

Ростовская область, Гуково, улица Карла Маркса, 53К

Ростовская область, Гуково, улица Садовая, 8-аб

Ростовская область, Донецк, улица Чапаева, 17

Ростовская область, Зерноград, улица Тельмана, д 13

Ростовская область, Каменск-Шахтинский, улица Кирова, 2

Ростовская область, Каменск-Шахтинский, улица Лиховская, 16А

Ростовская область, Каменск-Шахтинский, улица Московская 55

Ростовская область, Константиновск, улица Комсомольская 57

Ростовская область, Красный Сулин, улица Придорожная, 6/1

Ростовская область, Миллерово, улица Седова, 22

Ростовская область, Морозовск, улица Ворошилова, 213Б

Ростовская область, Новошахтинск, улица Демократическая, д. 1Б

Ростовская область, Новошахтинск, улица Мичурина, 61Б

Ростовская область, Пролетарск, улица Станиславского, 103

Ростовская область, Сальск, переулок Морской, 1в

Ростовская область, Сальск, улица Станиславского, 103

Ростовская область, Семикаракорск, улица Калинина, 312

Ростовская область, Таганрог, Мариупольское шоссе, 1А

Ростовская область, Таганрог, улица Лизы Чайкиной, 35/3

Ростовская область, Цимлянск, улица Буденного, 1

Ростовская область, Чалтырь, улица Социалистическая, 25И

Ростовская область, Шахты, переулок Сквозной, 80Г

Ростовская область, Шахты, проспект Ленинского Комсомола, 3

Ростовская область, Шахты, улица Победы Революции, 103

Ростовская область, Веселый, улица Октябрьская, 196А

Ростовская область, Гигант, улица Ленина, 79А

Ростовская область, Зимовники, улица Магистральная, 63

Ростовская область, Матвеев Курган, улица Придорожная, 10

Ростовская область, Тарасовский, переулок Островского, 126

Ростовская область, Чертково, улица Петровского, 24Б

Ростовская область, Орловский, улица Калинина 8

Ростовская область, Глубокий, улица Вокзальная, 154

Ростовская область, Самарское, улица Карла Маркса, 147

Ростовская область, Багаевская, улица Фрунзе, 58

Ростовская область, Вешенская, улица Калинина, 167

Ростовская область, Егорлыкская, улица Ворошилова, 163

Ростовская область, Егорлыкская, улица Грицика, 2Е

Ростовская область, Тацинская, переулок Чеховский, 30

Рязанская область, Касимов, улица Советская, 68

Рязанская область, Михайлов, переулок 1-й Пролетарский, рядом с д.30

Рязанская область, Новомичуринск, улица Промышленная, 14А

Рязанская область, Рыбное, Малое шоссе, 2А

Рязанская область, Ряжск, улица Комсомольская, 10

Рязанская область, Рязань, 185 километр, стр. 2А/4

Рязанская область, Рязань, проезд Шабулина, 27а

Рязанская область, Рязань, улица Спортивная, 1

Рязанская область, Сасово, проспект Свободы, 5

Рязанская область, Скопин, улица Артиллерийская, 2

Рязанская область, Шацк, улица Комсомольская, 20

Рязанская область, Поляны, улица Совхозная, 13

Рязанская область, Шилово, улица Стройкова, 14

Самарская область, Безенчук, улица Быковского, 70Б

Самарская область, Кинель, улица Орджоникидзе, 123

Самарская область, Кинель, улица Советская, 46

Самарская область, Нефтегорск, улица Спортивная, 16

Самарская область, Новокуйбышевск, проспект Победы, д.26А

Самарская область, Новокуйбышевск, улица Горького, д. 41

Самарская область, Новокуйбышевск, улица Дзержинского, 13

Самарская область, Новокуйбышевск, улица Карбышева, 2

Самарская область, Новокуйбышевск, улица Кирова, 8

Самарская область, Новокуйбышевск, улица Суворова, 6

Самарская область, Отрадный, улица Советская, 40

Самарская область, Отрадный, улица Советская, 99

Самарская область, Похвистнево, улица Бережкова, 51

Самарская область, Похвистнево, улица Буденного, 10

Самарская область, Самара, Заводское шоссе, 111

Самарская область, Самара, Московское шоссе 16км, 1В, ст.1

Самарская область, Самара, проспект Кирова, 10

Самарская область, Самара, проспект Кирова, 255А

Самарская область, Самара, Пугачёвский тракт, 13

Самарская область, Самара, улица Авроры, 114А

Самарская область, Самара, улица Белорусская, 88Б

Самарская область, Самара, улица Дыбенко, 94

Самарская область, Самара, улица Клиническая, 255Б

Самарская область, Самара, улица Нагорная, 136А

Самарская область, Самара, улица Пензенская, 24

Самарская область, Самара, улица Революционная, 70

Самарская область, Самара, улица Революционная, 75

Самарская область, Самара, улица Стара Загора, 257

Самарская область, Самара, улица Стара Загора, 285

Самарская область, Чапаевск, улица Ленина, 101

Самарская область, Чапаевск, улица Ленина, 32

Самарская область, Чапаевск, улица Орджоникидзе, 15

Самарская область, Чапаевск, улица Щорса, 109А

Самарская область, Чапаевск, улица Ярославская, 40

Самарская область, Шентала, улица Вокзальная, 36

Самарская область, Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, 133

Самарская область, Мехзавод, квартал 16-й, зд. 23, стр.1.

Самарская область, Придорожный, улица Подстепновская, 5А

Самарская область, Алексеевка, улица Гагарина, 2

Самарская область, Новосемейкино, улица Советская, 75

Самарская область, Петра Дубравы, улица Коммунаров, 10

Самарская область, Смышляевка, улица Чапаева, 56А

Самарская область, Стройкерамика, улица Дружбы, д.14

Самарская область, Стройкерамика, улица митрополита Иоанна Снычева, 2

Самарская область, Суходол, улица Победы, 7

Самарская область, Усть-Кинельский, улица Шоссейная, 75

Самарская область, Богатое, улица Строителей, 74

Самарская область, Большая Глушица, улица Октябрьская, 37

Самарская область, Борское, улица Октябрьская, 30А

Самарская область, Кинель-Черкассы, улица Революционная, 41

Самарская область, Кинель-Черкассы, улица Специалистов, 10А

Самарская область, Пестравка, улица Крайнюковская, 106

Самарская область, Подстепки, улица Полевая, 84

Самарская область, Сергиевск, улица Советская, 43

Самарская область, Спасское, улица Шоссейная, 1Д

Самарская область, Челно-Вершины, улица Почтовая, 13

Самарская область, Клявлино, улица Северная, 68

Самарская область, Жигулевск, улица Морквашинская, 21

Самарская область, Жигулевск, улица Радиозаводская, 2

Самарская область, Октябрьск, улица Ленина, 87

Самарская область, Октябрьск, улица Мира, 167А

Самарская область, Сызрань, проспект 50 Октября, 54Г

Самарская область, Сызрань, улица 50 лет Октября, 31

Самарская область, Сызрань, улица Гидротурбинная, 17

Самарская область, Сызрань, улица Жуковского, 8

Самарская область, Сызрань, улица Московская, 3

Самарская область, Сызрань, улица Хвалынская, 1Б

Самарская область, Сызрань, улица Чапаева, 24

Самарская область, Тольятти, Автозаводское шоссе, 10 корп. 3

Самарская область, Тольятти, бульвар Приморский, 55

Самарская область, Тольятти, бульвар Цветной, 16А

Самарская область, Тольятти, Ленинский проспект, 8А

Самарская область, Тольятти, проспект Московский, 39

Самарская область, Тольятти, проспект Степана Разина, 97А

Самарская область, Тольятти, улица 70 лет Октября, 15Б

Самарская область, Тольятти, улица Академика Вавилова, 60

Самарская область, Тольятти, улица Борковская, 86Г

Самарская область, Тольятти, улица Ворошилова, 49

Самарская область, Тольятти, улица Гидротехническая, 34

Самарская область, Тольятти, улица Дзержинского, 27А

Самарская область, Тольятти, улица Дзержинского, 3Б

Самарская область, Тольятти, улица Индустриальная, 12

Самарская область, Тольятти, улица Комсомольская, 107

Самарская область, Тольятти, улица Ленина, 44А

Самарская область, Тольятти, улица Ленинградская, 57

Самарская область, Тольятти, улица Матросова, 31А

Самарская область, Тольятти, улица Мира, 107А

Самарская область, Тольятти, улица Офицерская, 21

Самарская область, Красная Глинка, Квартал 3, №45

Самарская область, Красный Яр, переулок Коммунистический, 3

Самарская область, Красный Яр, улица Комсомольская, 86

Самарская область, Приморский, улица Строителей, 15Б

Самарская область, Кошки, улица 60 лет Октября, 1а

Самарская область, Курумоч, проспект Ленина, 37Б

Самарская область, Ягодное, улица Территория ОПХ, 16Б

Саратовская область, Аркадак, улица Степная, 7/1

Саратовская область, Аткарск, площадь Гагарина, 107Б

Саратовская область, Балашов, улица 30 лет Победы, 156

Саратовская область, Балашов, улица Ленина, 95

Саратовская область, Ершов, улица Урицкого, 136Б

Саратовская область, Красноармейск, улица Ульяновская, 88А

Саратовская область, Маркс, проспект Ленина, 36

Саратовская область, Маркс, проспект Ленина, 90А/1

Саратовская область, Петровск, улица Московская, 76

Саратовская область, Ртищево, Колхозный рынок, 26

Саратовская область, Саратов, проспект 50 лет Октября, 108

Саратовская область, Саратов, проспект Строителей, 1

Саратовская область, Саратов, Сокурский тракт

Саратовская область, Саратов, улица 4-ая Беговая, 18/22

Саратовская область, Саратов, улица Большая Горная 340

Саратовская область, Саратов, улица им. Плякина, 1 к.1

Саратовская область, Саратов, улица Московское шоссе, 61А, стр 2

Саратовская область, Саратов, улица Огородная, 140А

Саратовская область, Саратов, улица Песчано-Уметская, 6

Саратовская область, Саратов, улица Прудная, 76Б

Саратовская область, Саратов, улица Тархова, 14

Саратовская область, Саратов, улица Шехурдина, 26Б

Саратовская область, Энгельс, Геологический проезд, 2Г

Саратовская область, Энгельс, площадь Свободы, 3А

Саратовская область, Энгельс, проспект Волжский, 1В

Саратовская область, Энгельс, проспект Строителей, 62А

Саратовская область, Энгельс, улица Гоголя, 5А

Саратовская область, Энгельс, улица Полтавская, 42Б

Саратовская область, Базарный Карабулак, улица Пугачевская, 62

Саратовская область, Балаково, проспект Героев, 23/7

Саратовская область, Балаково, улица Академика Жук, 46

Саратовская область, Балаково, улица Комарова, 135

Саратовская область, Балаково, улица Минская, 55

Саратовская область, Балаково, улица Набережная Леонова, 56/2

Саратовская область, Балаково, улица Саратовское шоссе, 30

Саратовская область, Балаково, улица Степная, 33

Саратовская область, Балаково, улица Чапаева, 118Б

Саратовская область, Вольск, улица Революционная, 35

Саратовская область, Вольск, улица Ярославская, 27

Саратовская область, Пугачев, проспект Революционный, 243

Саратовская область, Пугачев, улица Октябрьская, 97

Саратовская область, Хвалынск, улица Советская, д.61

Саратовская область, Ивантеевка, улица Советская, 42

Ставропольский край, Ипатово, улица Голубовского, 102

Ставропольский край, Михайловск, улица Войкова, 408

Ставропольский край, Михайловск, улица Орджоникидзе, 283/1

Ставропольский край, Михайловск, улица Яблоневая, 7

Ставропольский край, Невинномысск, улица Гагарина, 4

Ставропольский край, Новоалександровск, улица Толстого, 63, стр 1

Ставропольский край, Светлоград, площадь Выставочная, 8А

Ставропольский край, Солнечнодольск, улица Молодежная, 25

Ставропольский край, Ставрополь, улица Алексея Яковлева, 4

Ставропольский край, Ставрополь, улица Бруснева, 5

Ставропольский край, Ставрополь, улица Лермонтова, 98А

Ставропольский край, Дивное, улица Кашубы, 46

Ставропольский край, Кочубеевское, улица Луговая, 73

Тамбовская область, Котовск, улица Свободы, 6

Тамбовская область, Мичуринск, улица Красная, 97А

Тамбовская область, Рассказово, улица Красноармейская, д.151

Тамбовская область, Рассказово, улица Фабричный проезд, 1К

Тамбовская область, Тамбов, улица Астраханская, 265

Тамбовская область, Тамбов, улица Рассказовская, 19

Тамбовская область, Зеленый гай, микрорайон Индустриального парка, 8

Тамбовская область, Знаменка, улица Красная площадь, 67

Татарстан республика, Арск, Сибирский тракт, 3

Татарстан республика, Зеленодольск, улица Ленина, 70

Татарстан республика, Зеленодольск, улица Новостроительная, 2/4

Татарстан республика, Казань, проспект Победы, 116/114

Татарстан республика, Казань, улица Беломорская, 69А

Татарстан республика, Казань, улица Декабристов, 180

Татарстан республика, Казань, улица Маршала Чуйкова, 54А

Татарстан республика, Кукмор, улица Ленина, 3

Татарстан республика, Лаишево, улица Шмидта, 1А

Татарстан республика, Чистополь, улица Валиева, 4А

Татарстан республика, Чистополь, улица Мира, 48Б

Татарстан республика, Чистополь, улица Энгельса, 100

Татарстан республика, Богатые Сабы, улица Объездная, 4

Татарстан республика, Васильево, улица Космонавтов, 48Б

Татарстан республика, Пестрецы, улица Школьная, 10Г

Татарстан республика, Азнакаево, улица Марджани, 41А

Татарстан республика, Альметьевск, улица Базовая, 9

Татарстан республика, Альметьевск, улица Ленина, 1А

Татарстан республика, Альметьевск, улица Советская, 184

Татарстан республика, Альметьевск, улица Шевченко, 25

Татарстан республика, Бугульма, улица Воровского, 41

Татарстан республика, Бугульма, улица Герцена, 182

Татарстан республика, Елабуга, проспект Нефтянников, 8, к1

Татарстан республика, Заинск, улица Казанская, 14

Татарстан республика, Лениногорск, улица Чайковского, 2А

Татарстан республика, Менделеевск, улица Габдулицалы Тукая, 1

Татарстан республика, Мензелинск, улица Изыскателей, 2/15

Татарстан республика, Мензелинск, улица Челнинский тракт, 32

Татарстан республика, Набережные Челны, 3А комплекс, 33/2 (Комсомольская Набережная, 28А)

Татарстан республика, Набережные Челны, 51-й комплекс, 10А ул. Шамиля Усманова, 130А)

Татарстан республика, Набережные Челны, проспект Мира, 65

Татарстан республика, Набережные Челны, улица Ахметшина, 106

Татарстан республика, Нижнекамск, пр-кт Вахитова, 30

Татарстан республика, Нижнекамск, улица Гагарина, 24

Татарстан республика, Камские Поляны, 1-й микрорайон, 1/02

Татарстан республика, Нижняя Мактама, улица С.Хакима, 13

Татарстан республика, Актаныш, улица Лесная, 5А/1

Татарстан республика, Муслюмово, улица Тукая, 42

Татарстан республика, Новошешминск, улица Ленина, 24

Татарстан республика, Аксубаево, улица Водстрой, 1

Татарстан республика, Нурлат, улица Куйбышева, 44А

Татарстан республика, Нурлат, улица Советская, 142

Татарстан республика, Базарные Матаки, улица Солнечная, 15Д

Татарстан республика, Буинск, улица Розы Люксембург, 142Б

Татарстан республика, Буинск, улица Советская, зд.9Г

Татарстан республика, Тетюши, улица 200 лет Тетюшам, 14Е

Татарстан республика, Старое Дрожжаное, улица Абязова, 2

Тульская область, Алексин, улица Песчаная, 26

Тульская область, Венёв, улица Станционная, 23

Тульская область, Плавск, улица Урицкого, 2а

Тульская область, Суворов, улица Космонавтов, 7

Тульская область, Щёкино, улица Советская, 27

Тульская область, Ясногорск, улица Заводская, 6А

Тульская область, Товарковский, улица Кирова, 9Г

Тульская область, Товарковский, улица Кирова, 9Г

Тульская область, Первомайский, улица Октябрьская, 3А

Тульская область, Теплое, улица Фролова, 88

Тульская область, Чернь, улица Свободы, 121

Тульская область, Донской, улица Октябрьская, 105В

Тульская область, Ефремов, Тульское шоссе, 6Б

Тульская область, Кимовск, улица Павлова, 34

Тульская область, Новомосковск, улица Мира, 36Б, стр. 2

Тульская область, Новомосковск, Трудовой проезд, 1В

Тульская область, Узловая, улица Кирова, 2 стр.10

Ульяновская область, Димитровград, проспект Димитрова, 16

Ульяновская область, Димитровград, улица Автостроителей, 55

Ульяновская область, Димитровград, улица Куйбышева, 209

Ульяновская область, Димитровград, улица Куйбышева, 226

Ульяновская область, Димитровград, улица Куйбышева, 25В

Ульяновская область, Димитровград, улица Свирская, 47/1

Ульяновская область, Димитровград, улица Свирская, 7А

Ульяновская область, Димитровград, улица Черемшанская, 116/1

Ульяновская область, Николаевка, улица Калинина, 2Б

Ульяновская область, Павловка, улица 50 лет ВЛКСМ, 7

Ульяновская область, Новоспасское, улица Мира, 38

Ульяновская область, Барыш, улица Бебеля, 2

Ульяновская область, Барыш, улица Кирова, 170

Ульяновская область, Барыш, улица Советская, 91

Ульяновская область, Инза, улица Николаева, 62

Ульяновская область, Инза, улица Тухачевского, 17

Ульяновская область, Новоульяновск, переулок Коммунаров, 8А

Ульяновская область, Сенгилей, улица Котовского, 14

Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 6Ж

Ульяновская область, Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, 3

Ульяновская область, Ульяновск, проспект Врача Сурова, 27А

Ульяновская область, Ульяновск, проспект Гая, 100

Ульяновская область, Ульяновск, проспект Генерала Тюленева, 19

Ульяновская область, Ульяновск, проспект Генерала Тюленева, 3

Ульяновская область, Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, 7

Ульяновская область, Ульяновск, проспект Созидателей, 116

Ульяновская область, Ульяновск, проспект Созидателей, 14

Ульяновская область, Ульяновск, проспект Созидателей, 17А

Ульяновская область, Ульяновск, улица 40 летия октября, 7

Ульяновская область, Ульяновск, улица Наганова, 10Г

Ульяновская область, Ульяновск, улица Артёма, 28

Ульяновская область, Ульяновск, улица Артёма, 7/59

Ульяновская область, Ульяновск, улица Варейкиса, 2

Ульяновская область, Ульяновск, улица Ефремова, 75.1

Ульяновская область, Ульяновск, улица Заречная, 17

Ульяновская область, Ульяновск, улица Казанская, 3

Ульяновская область, Ульяновск, улица Камышинская, 19а

Ульяновская область, Ульяновск, улица Камышинская, 40

Ульяновская область, Ульяновск, улица Корунковой, 23А

Ульяновская область, Ульяновск, улица Марата, 45

Ульяновская область, Ульяновск, улица Московское шоссе, 91

Ульяновская область, Ульяновск, улица Октябрьская, 22

Ульяновская область, Ульяновск, улица Промышленная, 83а

Ульяновская область, Ульяновск, улица Пушкарева, 44

Ульяновская область, Ульяновск, улица Репина, 37Б

Ульяновская область, Ульяновск, улица Рябикова, 116

Ульяновская область, Ульяновск, улица Рябикова, 26

Ульяновская область, Ульяновск, улица Самарская, 58

Ульяновская область, Ульяновск, улица Станкостроителей, 14

Ульяновская область, Ульяновск, улица Юго-Западная, 24

Ульяновская область, Вешкайма, улица Железнодорожная, 8Б

Ульяновская область, Ишеевка, улица Новокомбинатовская, 13Д

Ульяновская область, Карсун, улица Тельмана, 5

Ульяновская область, Кузоватово, улица Дзержинского, 3В, стр 4

Ульяновская область, Майна, улица Селиванова, 2А

Ульяновская область, Сурское, улица Хазова, 50

Ульяновская область, Чердаклы, улица 50 лет ВЛКСМ, 5а

Ульяновская область, Чердаклы, улица Северная, 2А

Ульяновская область, Большое Нагаткино, улица Революции, 14

Чувашская республика, Алатырь, улица Пушкина, 43Б

Чувашская республика, Алатырь, ул. Стрелецкая, 106А

Чувашская республика, Канаш, улица Московская, 12/1

Чувашская республика, Канаш, Янтиковское шоссе, 11

Чувашская республика, Козловка, улица Лобачевского, 32

Чувашская республика, Мариинский Посад, ул. Николаева, 54Б

Чувашская республика, Новочебоксарск, бульвар Зеленый, 17Б

Чувашская республика, Новочебоксарск, улица 10 пятилетки, 31 А

Чувашская республика, Новочебоксарск, улица Винокурова, 42Д

Чувашская республика, Новочебоксарск, улица Жени Крутовой, 22

Чувашская республика, Цивильск, улица Павла Иванова, 6А

Чувашская республика, Чебоксары, бульвар Эгерский, 40

Чувашская республика, Чебоксары, Канашское шоссе, 7

Чувашская республика, Чебоксары, Марпосадское шоссе, 6

Чувашская республика, Чебоксары, проезд Гаражный, 7

Чувашская республика, Чебоксары, улица 324-й Стрелковой Дивизии, 3

Чувашская республика, Чебоксары, улица 9-й Пятилетки, 4В

Чувашская республика, Чебоксары, улица Калинина, 107

Чувашская республика, Чебоксары, улица Карла Маркса, 47А

Чувашская республика, Чебоксары, улица Т. Кривова, 6

Чувашская республика, Чебоксары, улица Чернышевского, 29

Чувашская республика, Чебоксары, улица Шумилова, 20

Чувашская республика, Чебоксары, улица Энтузиастов, 19

Чувашская республика, Шумерля, улица Косточкина, 6/6А

Чувашская республика, Шумерля, улица Мопра, 12

Чувашская республика, Ядрин, улица Садовая, 19А

Чувашская республика, Вурнары, улица Карла Маркса, 56

Чувашская республика, Ибреси, улица Маресьева, 31А

Чувашская республика, Урмары, улица Свердлова, 5

Чувашская республика, Большие Бикшихи, улица Привокзальная, 2

Чувашская республика, Батырево, улица Ленина, 48Т

Обязательное поле

Скидка 1000 при покупке от 4000 рублей

Чтобы воспользоваться предложением перейдите на сайт Яндекс Маркет, добавьте в корзину интересующие вас товары на сумму от 4000 рублей и примените промокод при оформлении заказа. Промокод действует только для первого заказа. Срок активации промокода — до 15.01.26 г. Акция распространяется на все товары, кроме товаров из категории продукты питания.

200 ₽ на баланс телефона

Чтобы воспользоваться предложением, перейдите по ссылке и следуйте инструкции по установке Яндекса в качестве основной поисковой системы.

Совершайте поисковые запросы в течение 14 дней после выбора Яндекса поиском по умолчанию и 200 ₽ поступят на счет телефона Акция действует до 31.12. 2025 г для пользователей из России, у кого Яндекс не был установлен поиском по умолчанию последние 180 дней.

Получи до 30 дней мультиподписки Яндекс Плюс и /или одну из опций Как получить мультиподписку и/или опцию:



1. Перейди по ссылке и нажми «Активировать».



2. Авторизуйся в Яндексе или зарегистрируйся, если нет аккаунта.



Предложение действует до 12.01.2026.

Получи до 30 дней доступа к Яндекс Музыке в мультиподписке Яндекс Плюс и/или одну из опций Как получить подписку и/или опцию:



1. Перейди по ссылке и нажми «Активировать».



2. Авторизуйся в Яндексе или зарегистрируйся, если нет аккаунта.



Предложение действует до 12.01.2026.

Получи до 30 дней доступа к Кинопоиску в мультиподписке Яндекс Плюс и/или одну из опций Как получить мультиподписку и/или опцию:

1. Перейди по ссылке и нажми «Активировать».

2. Авторизуйся в Яндексе или зарегистрируйся, если нет аккаунта.

Предложение действует до 12.01.2026.

Получи до 30 дней доступа к Яндекс Книгам в мультиподписке Яндекс Плюс и/или одну из опций Как получить мультиподписку и/или опцию:

1. Перейди по ссылке и нажми «Активировать».

2. Авторизуйся в Яндексе или зарегистрируйся, если нет аккаунта.

Предложение действует до 12.01.2026.

50 дней доступа к сервису за 1₽!

*для всех пользователей без активной подписки Промокод Скопировано! POBEDA50 1. Перейди по ссылке на сайт или в мобильное приложение.

2. Нажми "Активировать"

Предложение действует до 12.01.2026.

30 дней бесплатного доступа к подписке для новых пользователей* Промокод Скопировано! KIONTHEGAME2026

2. Введи свой номер телефона

*для всех пользователей без активной подписки. Предложение действует до 12.01.2026 г.

30 дней бесплатной подписки Промокод Скопировано! pob4792kpzw



2. Нажми "Активировать"



3. Авторизуйся или зарегистрируйся



4. Введи данные банковской карты, если не указывал ранее



5. Нажми "Активировать"

Предложение действует до 12.01.2026 г.

доступ к сервису на 14 дней

для всех пользователей без активной подписки Промокод Скопировано! POBEDA14 1. Перейди по по ссылке на сайт или в мобильное приложение



2. Нажми "Активировать"



Предложение действует до 12.01.2026 г.

Подписка на 60 дней за 1 ₽ для новых

пользователей! Промокод Скопировано! pobeda 1. Перейди по по ссылке

2. На главной странице сайта в разделе "Активация промокода" нажми "Активировать".

Срок активации промокода до 12.01.26 г

Промокод на ОДНУ ПОКУПКУ СО СКИДКОЙ ДО

Промокод позволяет совершить одну покупку товаров по клубным ценам, которые обычно доступны только участникам программы лояльности «Аптечный клуб» с оплаченным периодом.



Для совершения покупки перейдите на сайт или в мобильное приложение «Аптека Апрель». На момент активации промокода у клиента не должна быть действующая подписка по системе «Аптечный клуб». При этом клиент должен быть зарегистрирован в программе лояльности.

Срок активации промокода – до 28.02.2026 включительно. Ограничения: • Общая сумма покупки по акции не должна превышать 30 000 руб; • Максимальная цена одного товара — 5 000 руб; • Промокод действует однократно для одного клиента; • Доступно только зарегистрированным пользователям программы «Аптечный Клуб».

Промокод на скидку 75% в магазине SOKOLOV Промокод Скопировано! POBEDA

Промокод не действует при оплате в розничных магазинах сети SOKOLOV



Чтобы применить промокод нужно:

- авторизоваться в Бонусной программе и получить код идентификации

Промокод не действует: - с другими промокодами и дополнительными скидками; - с бонусными рублями; - при заказе золотых цепей, бриллиантовых украшений со стикерами: WOW, товаров со стикерами «ШОК-цена», косметики SOKOLOV Beauty, сумок SOKOLOV, украшений из раздела «Аутлет», обручальных колец без вставок и SURPRISE, Чистящих средств SOKOLOV, Шкатулок SOKOLOV, товаров с купоном 20% в карточке товара, подарочных сертификатов. - Также действует правило - один Участник в рамках сроков проведения настоящей Акции может получить и использовать только один Промокод.

Серебряное украшение SOKOLOV в подарок Промокод Скопировано! 61986492

2. Покажите свой промокод или QR-код на кассе и авторизуйся

по номеру телефона.

Сроки проведения акции: с 01.12.2025 по 12.01.2026. Подарок выдаётся в период с 01.12.2025 по 31.03.2026 в магазинах SOKOLOV при предъявлении настоящего сертификата.

Крем SOKOLOV – бесплатно! Промокод Скопировано! 58328566

2. Покажите свой промокод или QR-код на кассе и авторизуйся

по номеру телефона.

3. Заберите подарок — крем для рук

В акции участвуют только: крем для рук "Увлажняющий" Love&Roses 30 мл, крем для рук "Питательный" Royal Sandal 30 мл, крем для рук "Тонизирующий" Frozen Diamonds 30 мл. В случае отсутствия крема в магазине, будет предложена бесплатная серебряная подвеска из наличия.



Сроки проведения акции: с 01.12.2025 по 12.01.2026. Подарок выдаётся в период с 01.12.2025 по 31.03.2026 в магазинах SOKOLOV при предъявлении настоящего сертификата.

Купон на скидку 10%

В период с 1.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Совнарком», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда "Совнарком".

Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.

ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Купон на скидку 10%

В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Большая грядка», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Большая грядка».

Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.

ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Купон на скидку 10%

В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Царица полей», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда "Царица полей".

Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.

ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Купон на скидку 10%

В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Снежино», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда "Снежино".

Покажи к

ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Купон на скидку 10%

на бренд ТМ «GastroSheff» В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «GastroSheff», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «GastroSheff».

Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.

ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Купон на скидку 10%

на бренд ТМ «Eco Life» В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Eco Life», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Eco Life».

Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная. ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Купон на скидку 10%

на бренд ТМ «Alfio» В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Alfio», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Alfio».

Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.

ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Купон на скидку 10%

на бренд ТМ «КотЯша» В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «КотЯша», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «КотЯша».

Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная. ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Купон на скидку 10%

на бренд ТМ «Soda Yoda» В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Soda Yoda», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Soda Yoda».

Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная.

ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Купон на скидку 10%

на бренд ТМ «Gustoso» В период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г., приобретая в магазинах ПОБЕДА товары бренда «Gustoso», покажи кассиру купон и получи скидку 10%.

Предоставляется единовременно в период с 01.12.2025 г. по 14.01.2026 г. в магазинах ПОБЕДА при покупке товаров бренда «Gustoso».

Покажи кассиру купон перед началом оплаты. Купоны не суммируются. При действии на товар нескольких скидок - покупателю предоставляется наиболее выгодная. ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Новогодние стикеры И ОТКРЫТКИ от

сети магазинов ПОБЕДА Как забрать подарок?

1. Перейди в бот

2. Выбери в боте кнопки “Стикеры” и/или “Открытки”

3. Забери подарки



Делись с друзьями новогодним настроением! ЗАБРАТЬ ПОДАРОК все мои подарки

Новогоднее бинго Сюрприз в этом окошке! Мы подготовили праздничное Бинго. Это отличный способ отмечать большие и маленькие победы во время подготовки к Новому году и на праздничных каникулах. Скачай документ, распечатай и отмечай успехи. Собери все ячейки!

Скачать все мои подарки

Новогодний квест от сети магазинов ПОБЕДА! Распечатай наш квест и преврати обычный вечер в праздничное приключение для родных. Внутри есть простая инструкция, так что провести квест сможет каждый!

Открыть все мои подарки

Твой победный гороскоп на 2026 год Скачай наш гороскоп и узнай, что ждет тебя. Пусть следующий год станет годом побед, вдохновения и исполнения желаний!

Открыть все мои подарки

Новогодний образ от торговой сети ПОБЕДА Создавай уникальные новогодние образы прямо в боте. Делись фото с друзьями и обновляй аватары в социальных сетях. Создать образ все мои подарки