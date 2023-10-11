с 1 декабря по 12 января

Покупай с выгодой -
выигрывай с семьей!

Календарь подарков
Зарегистрировать код

Подарки акции

Главные подарки розыгрыша

Покупай в магазинах ПОБЕДА и участвуй
в главном новогоднем розыгрыше!

Сертификаты на покупки в сети ювелирного бренда “SOKOLOV” от 5 000 до 100 000 ₽

34 шт.

 Денежные подарки
25 000 и 100 000 ₽

3 шт.

 До года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс

10 шт.

Умная колонка
Яндекс Станция Лайт

3 шт.

Сертификат на покупки в магазин ПОБЕДА на сумму 5000 ₽

20 шт.

Фирменные подарочные наборы

60 шт.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Подписка

до 1 года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс за 0 р

Промокод

Бесплатная серебряная подвеска и 1 000 бонусных рублей на покупки в SOKOLOV

ЗАБЕРИ ПОДАРКИ УЖЕ СЕЙЧАС

Открывай окна календаря и получай подарки каждый день!

К подаркам
Полный список подарков и условия акции

Как принять участие в розыгрыше?

Купи от 1000 Р
и получи код
до 12 января 2026

зарегистрируй код
до 12 января 2026

Введите корректный код
ввести код

Где найти код

Смотри итоги розыгрыша
14 января в 18:00 по МСК

КАЛЕНДАРЬ ПОДАРКОВ

Открывай окна и забирай подарки каждый день!

1-7 декабря
8-14 декабря
15-21 декабря
22-28 декабря
29-31 декабря

Партнёры акции

SOKOLOV – это семейная компания с 30-летней историей, собственным производством украшений и с более чем 800 магазинами по всей стране.

Кинопоиск — это:
— эксклюзивные премьеры, фильмы и сериалы
— спортивные трансляции
— телеканалы, детские фильмы и мультики

Яндекс Плюс — это:
- фильмы, сериалы, мультики и спорт на Кинопоиске
- музыкальные рекомендации, подкасты и аудиокниги в Яндекс Музыке
- книги и комиксы в Яндекс Книгах

Яндекс Маркет - один из крупнейших маркетплейсов. Доставка по клику, миллионы товаров от проверенных продавцов, различные акции и скидки.

Яндекс Музыка — это:
— точные рекомендации Моей волны
— функция скачивания / музыка, доступная даже без интернета
— подкасты и аудиокниги

Яндекс Книги — это:
— бестселлеры и комиксы
— аудикониги
— возможность слушать книги где удобно, даже на Станции с Алисой

Поиск с Алисой решает новые задачи: даёт подробные ответы с иллюстрациями и видео, анализирует сложные запросы и предлагает решения, генерирует картинки и тексты. А в новых разделах поиска вы сразу увидите товары, квартиры и финансовые продукты, а не только ссылки на сайты.

KION – российская мультимедийная онлайн-платформа, созданная компанией МТС. Здесь вы найдете коллекцию фильмов и сериалов любых жанров, классики и новинок в сочетании с прямой трансляцией любимых телепередач или ток-шоу, а также уникальный собственный контент.

RUTUBE - российская видеоплатформа для просмотра сериалов, шоу, блогов и новостей. Здесь можно смотреть эксклюзивный контент, недоступный на других платформах, есть доступ к премьерам сериалов, шоу или фильмов. Работает без ВПН!

Онлайн-кинотеатр START — это оригинальные сериалы, более 200 телеканалов, кино и мультфильмы. Активируйте подписку и наслаждайтесь лучшими премьерами сезона: «Вампиры средней полосы», «Лихие. Глава вторая», «Олдскул», «Хутор» и многими другими.

PREMIER - онлайн-кинотеатр, который создаёт оригинальный контент и показывает его первым. Сериалы, фильмы и шоу с острым и честным взглядом на жизнь, а также премьеры российских и зарубежных новинок в числе первых.

Okko — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Здесь смотрят российские и зарубежные фильмы, сериалы, мультфильмы, ТВ-каналы, спорт и многое другое, в том числе оригинальный контент собственного производства.

Аптечная сеть «Апрель» — это 25 лет безупречной работы на рынке фармритейла, более 9600 аптек в 77 регионах России и более 25 миллионов активных карт лояльности!

Soda Yoda - космический вкус!
Сильногазированные напитки, произведенные в строгом соответствии с ГОСТ. Бодрящий вкус и яркий аромат для праздничного настроения

Alfio - облако нежности. Наслаждайтесь комфортом и нежностью каждый день.

СОВНАРКОМ - сохраняя лучшие традиции!
Мясная продукция, изготовленная в строгом соответствии с ГОСТ

Большая грядка - многообразие натуральных вкусов!
Отборные плоды и чистый состав в каждой банке

Gustoso - по вкусу каждому!
Нежный плавленый сыр для вашего завтрака

Снежино – польза для всей семьи! Попробуйте натуральный вкус молочной продукции.

Царица полей — тепло традиций на вашем столе. Крупы для повседневных блюд и гастрономических шедевров

Eco Life – чистота и порядок! Выбор настоящей хозяйки.

КотЯша – замуррчательно! Сбалансированное питание для вашего питомца

GastroSheff - мастер вкуса!
Блюда для вашего ужина по лучшим кулинарным рецептам

SOKOLOV – это семейная компания с 30-летней историей, собственным производством украшений и с более чем 800 магазинами по всей стране.

Кинопоиск — это:
— эксклюзивные премьеры, фильмы и сериалы
— спортивные трансляции
— телеканалы, детские фильмы и мультики

Яндекс Плюс — это:
- фильмы, сериалы, мультики и спорт на Кинопоиске
- музыкальные рекомендации, подкасты и аудиокниги в Яндекс Музыке
- книги и комиксы в Яндекс Книгах

Яндекс Маркет - один из крупнейших маркетплейсов. Доставка по клику, миллионы товаров от проверенных продавцов, различные акции и скидки.

Яндекс Музыка — это:
— точные рекомендации Моей волны
— функция скачивания / музыка, доступная даже без интернета
— подкасты и аудиокниги

Яндекс Книги — это:
— бестселлеры и комиксы
— аудикониги
— возможность слушать книги где удобно, даже на Станции с Алисой

Поиск с Алисой решает новые задачи: даёт подробные ответы с иллюстрациями и видео, анализирует сложные запросы и предлагает решения, генерирует картинки и тексты. А в новых разделах поиска вы сразу увидите товары, квартиры и финансовые продукты, а не только ссылки на сайты.

KION – российская мультимедийная онлайн-платформа, созданная компанией МТС. Здесь вы найдете коллекцию фильмов и сериалов любых жанров, классики и новинок в сочетании с прямой трансляцией любимых телепередач или ток-шоу, а также уникальный собственный контент.

RUTUBE - российская видеоплатформа для просмотра сериалов, шоу, блогов и новостей. Здесь можно смотреть эксклюзивный контент, недоступный на других платформах, есть доступ к премьерам сериалов, шоу или фильмов. Работает без ВПН!

Онлайн-кинотеатр START — это оригинальные сериалы, более 200 телеканалов, кино и мультфильмы. Активируйте подписку и наслаждайтесь лучшими премьерами сезона: «Вампиры средней полосы», «Лихие. Глава вторая», «Олдскул», «Хутор» и многими другими.

PREMIER - онлайн-кинотеатр, который создаёт оригинальный контент и показывает его первым. Сериалы, фильмы и шоу с острым и честным взглядом на жизнь, а также премьеры российских и зарубежных новинок в числе первых.

Okko — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Здесь смотрят российские и зарубежные фильмы, сериалы, мультфильмы, ТВ-каналы, спорт и многое другое, в том числе оригинальный контент собственного производства.

Аптечная сеть «Апрель» — это 25 лет безупречной работы на рынке фармритейла, более 9600 аптек в 77 регионах России и более 25 миллионов активных карт лояльности!

Soda Yoda - космический вкус!
Сильногазированные напитки, произведенные в строгом соответствии с ГОСТ. Бодрящий вкус и яркий аромат для праздничного настроения

Alfio - облако нежности. Наслаждайтесь комфортом и нежностью каждый день.

СОВНАРКОМ - сохраняя лучшие традиции!
Мясная продукция, изготовленная в строгом соответствии с ГОСТ

Большая грядка - многообразие натуральных вкусов!
Отборные плоды и чистый состав в каждой банке

Gustoso - по вкусу каждому!
Нежный плавленый сыр для вашего завтрака

Снежино – польза для всей семьи! Попробуйте натуральный вкус молочной продукции.

Царица полей — тепло традиций на вашем столе. Крупы для повседневных блюд и гастрономических шедевров

Eco Life – чистота и порядок! Выбор настоящей хозяйки.

КотЯша – замуррчательно! Сбалансированное питание для вашего питомца

GastroSheff - мастер вкуса!
Блюда для вашего ужина по лучшим кулинарным рецептам

Вопросы и ответы

01.

Как зарегистрировать купон? Инструкция!

 

02.

Кто является организатором акции?

Организатором акции является ООО «ТК Лето»

03.

Какие товары принимают участие в акции?

В Акции принимают участие все товары, кроме табачной продукции (табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки) и алкогольной продукции.

04.

Где проходит акции?

Акция проводится во всех магазинах торговой сети ПОБЕДА ООО «ТК Лето», расположенных на территории Российской Федерации. Адреса всех магазинов ПОБЕДА смотрите здесь

05.

Какие сроки проведения акции?

Общий период проведения Акции: с 1 декабря 2025 года по 22 февраля 2026 года включительно.

Период выдачи Купонов Акции «Праздник каждому!»: с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно.

Период регистрации Уникальных кодов Участника Акции: с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно.

Все участники получают гарантированные подарки от Партнеров Акции «Праздник каждому!» вместе с купоном с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно:

  • бесплатная серебряная подвеска и 1 000 бонусных рублей на покупки в SOKOLOV
  • до 1 года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс за 0 р

Все участники получают гарантированные подарки от Партнеров Акции «Праздник каждому!» в игре “Календарь подарков” на Сайте Акции 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно.

Период получения Гарантированных подарков от Партнеров Акции «Праздник каждому!»: с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Личный кабинет Участников будет открыт до 31.03.2026 года включительно.

Розыгрыш Подарочного фонда Акции Организатором среди участников, зарегистрировавших Уникальный код Участника Акции на Сайте Акции: 14 января 2026 года в 18:00 по московскому времени.

Период вручения Подарков Акции (за исключением Гарантированных подарков от партнеров Акции): с 15 января 2026 года –22 февраля 2026 года включительно.

Купоны Акции «Праздник каждому!» выдаются только в магазинах ПОБЕДА в рабочее время магазинов.

06.

Что необходимо сделать для участия?

Создать личный кабинет на сайте подаркипобеда.рф, заполнив форму. Открывать каждый день окна в игре “Календарь подарков” и забирать призы.

Чтобы принять участие в главном розыгрыше акции, необходимо приобрести любое количество товара в одном чеке на сумму от 1000 рублей (без учета табака и алкогольной продукции) в торговой сети ПОБЕДА в период 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Зарегистрировать код с купона на сайте Сайте Акции в период 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года включительно. Сохранить купон до конца акции. Один участник может зарегистрировать не более 50 купонов.

 

07.

Сколько купонов может зарегистрировать один участник?

Один и тот же участник Акции может зарегистрировать не более 50 купонов в течение срока Акции.

08.

Какой подарок можно получить?

В рамках акции разыгрываются следующие подарки:

  • Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 100 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 1 шт.
  • Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 50 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 3 шт.
  • Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 20 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 5 шт.
  • Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 10 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 5 шт.
  • Сертификат на покупку в сети ювелирного бренда «SOKOLOV» на сумму 5 000 рублей, который можно оплатить 99,9% покупки – 20 шт.
  • Денежный сертификат на сумму 100 000 рублей – 1 шт.
  • Денежный сертификат на сумму 25 000 рублей – 2 шт.
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт – 3 шт.
  • Сертификат на покупки в магазин ПОБЕДА на сумму 5 000 рублей – 20 шт.
  • Промокод на 360 дней подписки Кинопоиск в мультиподписке Яндекс Плюс – 10 шт.
  • Фирменный набор «Зарядись» (открытка, магнит на холодильник, POWER-банк) – 20 шт.
  • Фирменный набор «Уютный» (открытка, магнит на холодильник, плед-подушка) – 20 штук.
  • Набор фирменной одежды свитшот и шопер – 20 шт.

Все участники акции получают гарантированные подарки вместе с купоном для регистрации в главном розыгрыше Акции:

  • бесплатная серебряная подвеска и 1 000 бонусных рублей на покупки в SOKOLOV
  • до 1 года Кинопоиска в мультиподписке Яндекс Плюс за 0 р

Также все участники акции получают гарантированные подарки в игре “Календарь подарков” при регистрации на сайте Акции. 

Полный список подарков смотрите в условиях акции – Условия.

09.

Что такое "Календарь подарков"

Все участники акции получат гарантированные подарки в игре «Календарь подарков». Для того, чтобы стать Участником игры «Календарь подарков», необходимо совершить следующие действия:

  1. Зайти на сайт. Пройти регистрацию, заполнив форму участника. Таким образом, заполнение формы участника подтверждает право на согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит основанием для получения доступа к Игре «Календарь подарков».
  2. Каждый Участник может ежедневно открыть одно окно «Календаря подарков», но не следующее за текущим днем. В случае, если Участник пропустил день или несколько дней, Организатор предоставляет право открыть предыдущие текущему дню окна «Календаря подарков», но не позднее 12.01.2026 года включительно.
  3. Для участия в игре «Календарь подарков» участнику нужно нажать на кнопку, открыв один из дней, “Календаря подарков». Далее – в открытом окне появится информация о полученном подарке с условиями его получения.
  4. Посмотреть все полученные гарантированные подарки Игры «Календарь подарков» можно в Личном Кабинете Участника.

10.

Как и когда проходит розыгрыш?

Розыгрыш состоится 14 января 2026 г. в 18:00 по МСК. Розыгрыш проводится при помощи генератора случайных чисел. Онлайн-трансляцию розыгрыша смотрите:

 

11.

Когда будут вручены подарки?

Период вручения подарков – с 12 января 2026 года по 22 февраля 2026 года включительно.

12.

Когда будут опубликованы имена победителей?

Имена победителей будут опубликованы на сайте Акции подаркипобеда.рф 14 января 2026 года.

13.

Как понять, что код принят?

Окно с сообщением, что Ваш купон принят, означает, что регистрация прошла успешно.

Если после отправки кода вы увидели сообщение с текстом – «Поздравляем! Ваш купон успешно зарегистрирован», значит мы уже получили и сохранили ваши данные. Не забудьте сохранить оригинал купона. Подарки победителям Акции выдаются только при наличии купона. Все зарегистрированные коды можно посмотреть в личном кабинете.

Ваш купон принят!

Смотри итоги розыгрыша 14 января в 18:00 по МСК

Сохрани оригинал купона. Подарки выдаются только при наличии оригинала купона. Не забудь забрать подарки из нашего календаря. Весь перечень зарегистрированных тобой кодов смотри
в личном кабинете .

Забрать подарок

Данный код уже зарегистрирован в системе.

Весь перечень зарегистрированных тобой кодов смотри
в личном кабинете.

Хорошо
Упс...

Подарок станет доступен позже.
Заходи каждый день и забирай подарки

Форма регистрации

Зарегистрируйся или войди в личный кабинет, чтобы принять участие в акции.

Зарегистрироваться
Принять участие

войти в личный кабинет

Войди в личный кабинет, чтобы принять участие в акции и увидеть свои подарки или зарегистрируйся, чтобы получить данные для входа.

Войти